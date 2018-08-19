Тартак и Маричка Бурмака. Как прошел фестиваль Твоя страна в Геническе

Тысячи зрителей, много песен, драйва и Черное море. В субботу Геническ принимал фестиваль Твоя страна. Жители и гости курортного городка на границе с Крымом на себе почувствовали отечественная музыка – провайдер нашего языка.

Иванна Червинская заколдовала соловьиным голосом, Фома с Мандрами отправили в путешествие по Карпатам, а Маричка Бурмака разорвала душу мелодичной лирикой. Ободрили инструментальные композиции Джипси Лир и свел с ума неистовый рок Тартака. Инициатор фестиваля – министерство информационной политики – собрал исполнителей, интересных для людей всех возрастов и музыкальных предпочтений.

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Ведущий концерта Фома с гордостью представил видеоролики Украина – это Европа и бренд Ukraine Now, получивший награду как лучший логотип года в мире. С маленькой сцены на площади Возрождения Украины будто коснулась души каждого. А энергия Тартак собрала зрителей в единую волну.

В День независимости Твоя страна фест посетит Мариуполь. А в сентябре раскачает украинским драйвом пограничный Конотоп, Мукачево, Новоселище и Сарны. Фестиваль обещают повторить в следующем году.

К слову, фестиваль в Тустане: развлечения и новейшие технологии.

Опубликовано Август, 19 в 20:37



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