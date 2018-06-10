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Татарская одежда и гуляния до утра – неизвестные традиции и легенды древнего Кракова

Странный обычай возник из легенды. В 13-м веке в Краков подошли татары и остановились в пригороде на Звежинце, чтобы утром напасть. Город был не готов к бою, все праздновали день Божьего тела.

Тогда сплавщики леса решили сами защищать Краков. Схватили топоры и начался бой. После победы лесорубы переоделись в татарскую одежду и на лошадях въехали в город.

В честь победы краковчане устроили банкет и гуляли до утра, за год опять это повторили, за два-три-десять, несколько лет и так до сих пор. Теперь это уже такая традиция – Лайконик победно скачет по городу.

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Лайконик, или Звежинецкий конек – это олицетворение победы и удачи. Каждый, кого он коснется булавой, в течение следующего года будет успешным. И за это должен заплатить калым. Лайконик всегда ходит одинаковым маршрутом – от места боя к центральной площади.

Интересно, что роль Лайконика уже 30 лет выполняет надзорный инспектор Муниципальной системы водоснабжения и водоотведения в Кракове Збигнев Глонек, который до 17 лет ходил в почте.

Костюм в таком виде возник в 1904-м году, созданный известным художником Станиславом Виспьянським. Ранее Лайконики имели различный вид.

Сейчас этот татарин – один из самых популярных неофициальных символов Кракова. Возникла даже сеть кофеен Лайконик, его изображение видно на сиденьях в трамвае, также появился его скверик.

К слову, в Польше разбился украинский самолет.

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