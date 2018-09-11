Теракты 11 сентября: почему до сих пор не идентифицированы тела всех погибших

Сегодня 17 лет со дня самых страшных в истории Соединенных Штатов и всего человечества – терактов. 11 сентября 2001 боевики-смертники исламистской организации Аль-Каида захватили четыре пассажирских самолета. Два из них направили на символ делового Нью-Йорка – башни Всемирного торгового центра, другие два – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Три самолета достигли целей. Четвертый разбился в поле в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались обезвредить нападавших. В результате теракта погибли почти 3 тысячи человек.

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Останки только половины удалось идентифицировать. В этом году приблизились к разгадке ученые крупнейшей судебно-медицинской лаборатории Северной Америки, которая расположена в Нью-Йорке. Криминалисты используют новейшее оборудование, чтобы по ДНК идентифицировать жертв.

Напомним, Россия с Ираном планировали на саммите в Тегеране окончательно разделить Сирию и захватить последний форпост повстанцев. Но США пригрозили ударом – даже по российским военных, если они случайно окажутся рядом.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 10:45



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