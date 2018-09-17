Терпение лопнуло: люди в Черкасской области требуют ремонта дороги государственного значения

Яма на яме. Именно так выглядит дорога государственного значения Драбов-Кононевка. Капитального ремонта она не видела десятилетиями. Водители жалуются – это не дорога, а направление.

Терпение лопнуло не только у водителей, но и у местных жителей. Люди с утра перекрыли трассу Киев-Харьков. За считанные минуты после начала акции на трассе образуется километровая пробка. Люди не понимают почему оказались заложниками. Хотя пикетчиков частично поддерживают.

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Периодически митингующие трассу открывают. Ближе к обеду приезжает руководство района. Оправдывается – такие автодороги, потому что денег из области на ремонт не дают. В этом году не выделили ни копейки.

Вместе с ним приехал и руководитель службы автомобильных дорог Черкасской области. Людей успокаивает – сейчас есть поручение облавтодора на ямочный ремонт. Планируют уложиться в 3 миллиона гривен. Зато Фактам удалось выяснить и другие планы дорожников. Уже разработан план ремонта 6 километров дороги за почти 100 млн. гривен Получается километр пути будет стоить более 16 млн. гривен. Откуда такая сумма – объяснений нет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда подрядчики понесут ответственность за ремонт дорог Украины

Опубликовано Сентябрь, 17 в 20:13



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