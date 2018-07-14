Те, кто преодолел рак: что делать и как жить дальше

Кудрявая, улыбающаяся и красивая. В 18 лет Инна потеряла всю семью, а в 24 – врачи сообщили, что у нее рак. Сначала от знакомых скрывала свой диагноз. Информацию о болезни узнавала из Википедии. Поиск денег на лечение перевела на дядю.

После того, как девушка взяла себя, рассказала о раке всем, собрала деньги на лечение и уже несколько лет живет счастливо, у нее ремиссия. Где же брать деньги на лечение, ведь в Украине нет достаточного количества благотворительных фондов для взрослых онкобольных. Но собрать огромные суммы – возможно, учат эти женщины.

Но больше, чем деньги может быть только вера в то, что все будет хорошо. Это знает Татьяна. 10 лет назад она заболела не только физически. Имела, как и большинство, депрессию. От нее спасают не только таблетки, а общение, развлечения и поступки, которых раньше не делала. Например, стать фото-моделью.

Читайте: Трансплантология в Индии: кого спасают и где помогают украинцам

Улыбающиеся и не одиноки. Никто не должен проходить этот путь в одиночку. Найти единомышленников можно в ассоциации Inspiration family. Участники дружат, мотивируют и перенимают опыт друг у друга.

Родить малыша можно и после лечения, главное вовремя об этом задуматься, говорят эти женщины. Деньги будут – если попросить. Шанс на выздоровление больше, если вовремя продиагностировать болезнь и лечиться традиционной, а не народной медициной. Это не пустые слова, а опыт женщин, которые преодолели рак.

К слову, 5 здоровых привычек, которые продлят жизнь на 15 лет.

Опубликовано Июль, 14 в 19:25



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.