Те, кто отдали жизнь за независимость! Как прошел день памяти по погибшим в Иловайске

Под посольством России в Киеве сегодня активисты, волонтеры и военные провели красноречивую акцию – прямо перед окнами диппредставительства страны-агрессора установили 366 белых крестов в память о жертвах Иловайской трагедии.

После минуты молчания военный капеллан назвал поименно каждого, кто отдал свою жизнь во время выхода зеленым коридором, который россияне превратили в коридор смерти. Забыть это преступление невозможно, но этого мало – говорят участники акции – важно привлечь внимание мира и привлечь хозяина Кремля к ответственности за военные преступления.

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Поминали погибших героев и на Михайловской площади в столице. Здесь открыли обновленную стену памяти. На ней фотографии и биографии почти 3-х тысяч человек, погибших в Донбассе. В полдень началась Всеукраинская панихида по погибшим защитниками. Богослужение, которое одновременно продолжалось почти по всей стране, в столице провел Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Каждая оборванная жизнь – это преступление российского агрессора, за который он непременно будет наказан. Такие слова в память о погибших защитниках в Илловайске написал Петр Порошенко в своем фейсбуке. Он говорит, именно благодаря героям, многие из которых отдали жизнь за Украину, государство смогло сохранить свою независимость.

К слову, Факты ICTV сообщали о том, что в Украине начинаются съемки фильма о боях за Иловайск

Опубликовано Август, 29 в 17:35



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