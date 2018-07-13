Тени забытых предков и Высокий перевал: композитору Мирославу Скорику 80 лет
Ни дня без работы. Один из первых букетов Мирослав Скорик получает от журналистов. Композитор в своем кабинете в родном Львове начинает отмечать юбилей. Говорит времени на отдых просто нет. В 80 он воспитывает студентов киевской и львовской консерваторий, пишет музыку, гастролирует с концертами.
Инструментальная мелодия сопровождает его всю жизнь. Вспоминает, в 6 лет написал первую. И хотя родители были против развивать музыкальное увлечение сына, его судьбу решила выдающаяся певица мира.
Впоследствии талант 25-летнего композитора из Львова очарует режиссера Сергея Параджанова. И Тени забытых предков оживут в сопровождении Скорика.
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Музыка маэстро звучит более чем в 40-ка фильмах, а его мелодии уже услышали в концертных залах менее шестидесяти стран мира.
Впрочем, в сердцах миллионов его вечная – Мелодия Ля минор, этот музыкальный сокровище он написал к фильму Высокий перевал.
Оперу Моисей, которую так просил написать отец композитора, благословил сам Папа Римский, с тех пор уже 17 сезон спектаклем увлекаются на сцене Львовской оперы.
В свой День рождения Герой Украины – Мирослав Скорик не рассказывает, над чем работает, чтобы не сглазить, впрочем, планов у легенды украинской музыки еще очень много.
К слову, песня группы KAZKA Плакала стала лидером чарта клипов в украинском сегменте YouTube.