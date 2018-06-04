Топ-100 – Новые лидеры выбрали сотню претендентов на победу

Сотня амбициозных, прогрессивных и готовых менять страну к лучшему. Именно эти 100 человек будут бороться за победу в национальном телепроекте Новые лидеры.

Каждый из них имеет конкретный план действий и вдохновение, чтобы воплотить его в жизнь. За полсотни фаворитов свои голоса отдавали избиратели путем онлайн-голосования. Таких зарегистрировалось более 150 тыс.

Те 50 анкет, которые выбились в лидеры голосования, прошли повторную тщательную проверку на подлинность голосов и отсутствие каких-либо манипуляций. “Накрученные” голоса аннулировали, а злостных нарушителей исключали из гонки.

Вторую половину ТОП-100 выбрал Отборочный комитет, в него входят 9 представителей 33-х общественных организаций, которым доверяют украинцы.

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Обращали внимание на честность избирателя, реалистичность идеи и наличие конкретного плана ее реализации.

Сотню будущих новых лидеров все лето будут рекламировать по телевидению и в соцсетях. Кроме того, их ждет школа лидеров.

12 июня ТОП-100 лидеров соберутся в Киеве на открытие университета лидеров, послушают первые лекции, затем получат возможность учиться.

Отборочный комитет ко Дню независимости должен принять решение про ТОП-10 лидеров которые пойдут в телевизионную часть телепроекта.

Средний возраст ТОП-100 лидеров – 35 лет. Из них 63 – мужчины и 27 женщин. Самые популярные направления проектов – социальные, стратегические, направленные на развитие государства, экономические, образовательные и культурные, региональные и IT.

Больше всего новых лидеров попали в ТОП 100 из Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей. 2 новых лидера – из Донецкой области и 1 из Крыма.

Победитель проекта получит деньги на воплощение своей идеи. Выбирать его будут телезрители из 10 лучших.

К слову, в Национальном телепроекте Новые лидеры начали дисквалифицировать участников.

Опубликовано Июнь, 04 в 20:45



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