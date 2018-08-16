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Топ-3 самых популярных авто в Украине

В Украине все больше продается кроссоверов и внедорожников. Об этом сообщают в ассоциации Укравтопром. Мол, за последние полгода доля этих автомобилей на украинском рынке достигла 55%.

Еще 5 лет назад этих авто было меньше трети. Наибольшим спросом среди украинцев пользуются Renault Duster, Toyota Rav 4 и Hyundai Tucson. С чем связан такой выбор, в ассоциации не объясняют.

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Только добавляют, украинцы перенимают привычки европейцев. Там уже давно наибольшей популярностью пользуются именно внедорожники и кроссоверы.

К слову, шведы представили первый беспилотный грузовик.

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