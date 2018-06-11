Топ-5 достижений Украины от безвиза с ЕС
Виктория с улыбкой вспоминает бюрократические преграды, которые приходилось преодолевать, чтобы получить визу в страны Шенгена.
Огромные очереди в консульствах, десятки различных справок и унизительное отношение.
Но все это осталось в прошлом. Чтобы поехать в Европу теперь нужно иметь только биометрический паспорт. За год безвиза Виктория успела побывать в 5 странах.
Девушка смело разрушает басни скептиков, утверждавших – это удовольствие только для богатых. Говорит, съездить в Европу можно экономно.
Смотрите: Как стать бортпроводником: что нужно знать и какая зарплата
Главное свою поездку спланировать заранее. Тогда можно и билеты купить по акции и найти дешевое жилье.
Правда есть и минусы. За границу украинцы едут не только отдыхать, но и зарабатывать. Только за последний год из страны на постоянные заработки выехали более миллиона соотечественников.
К тому же, с начала действия безвиза, в сервисных центрах были очереди за биометрикой. Иногда быстрее было сделать обычную визу, чем дождаться нового паспорта.
Об увеличении пассажиропотока в страны ЕС заявляют и в Госпогранслужбе.
Там говорят, за год количество путешественников увеличилось на 2,5 млн. Но эта статистика состоит и из тех, кто имел долгосрочные визы, и тех кто только получил биометрический паспорт.
Но кроме того, что украинцы стали больше ездить, приток туристов в нашу страну тоже увеличился. А еще, благодаря безвизу на нашем авиационном рынке начала исчезать монополия.
В страну начали постепенно заходить лоу-косты, цены на авиаперевозки снижаются, а небольшие аэропорты получили шанс на вторую жизнь.
К слову, Факты писали, где хотят отдохнуть украинцы летом.