Топ-5 достижений Украины от безвиза с ЕС

Виктория с улыбкой вспоминает бюрократические преграды, которые приходилось преодолевать, чтобы получить визу в страны Шенгена.

Огромные очереди в консульствах, десятки различных справок и унизительное отношение.

Но все это осталось в прошлом. Чтобы поехать в Европу теперь нужно иметь только биометрический паспорт. За год безвиза Виктория успела побывать в 5 странах.

Девушка смело разрушает басни скептиков, утверждавших – это удовольствие только для богатых. Говорит, съездить в Европу можно экономно.

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Главное свою поездку спланировать заранее. Тогда можно и билеты купить по акции и найти дешевое жилье.

Правда есть и минусы. За границу украинцы едут не только отдыхать, но и зарабатывать. Только за последний год из страны на постоянные заработки выехали более миллиона соотечественников.

К тому же, с начала действия безвиза, в сервисных центрах были очереди за биометрикой. Иногда быстрее было сделать обычную визу, чем дождаться нового паспорта.

Об увеличении пассажиропотока в страны ЕС заявляют и в Госпогранслужбе.

Там говорят, за год количество путешественников увеличилось на 2,5 млн. Но эта статистика состоит и из тех, кто имел долгосрочные визы, и тех кто только получил биометрический паспорт.

Но кроме того, что украинцы стали больше ездить, приток туристов в нашу страну тоже увеличился. А еще, благодаря безвизу на нашем авиационном рынке начала исчезать монополия.

В страну начали постепенно заходить лоу-косты, цены на авиаперевозки снижаются, а небольшие аэропорты получили шанс на вторую жизнь.

К слову, Факты писали, где хотят отдохнуть украинцы летом.

Опубликовано Июнь, 11 в 10:45



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