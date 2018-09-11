Трагедия 11 сентября – как “катастрофа в прямом эфире” изменила США

Самый страшный теракт современности. Теракт, разделил мир на до и после. 11 сентября 2001, самолеты в прямом эфире врезаются в башни-близнецы в Нью-Йорке. Прошло 17 лет. Но вопросов еще больше чем ответов.

Теракт стал не только крупнейшим в истории США, но и первой в мире “катастрофой в прямом эфире”. За развитием событий наблюдали миллионы людей. Несмотря на то, что хронология трагедии разобрана на минуты, за 17 лет эти теракты окутаны мифами.

В конце 99-го года спецагентам стало известно – террористы готовят атаку. Центральная разведка не имела права действовать внутри собственной страны, в отличие от ФБР. Но Бюро не предупредили. В ЦРУ до последнего не верили, что теракты готовятся в Америке.

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Расстроенный трагедией был и президент Буш. Он обратился к американцам только за 12:00 после теракта, чем спровоцировал гнев и обвинения в свой адрес. Три дня спустя Джордж Буш попытается реабилитироваться – он выступит с известным спичем на кузове пожарной машины в Нью-Йорке.

А вообще – американцы были поражены жертвенностью пожарных, они бросились в горящее здание. Террористы хотели поразить дух американцев и попали в сердце Нью-Йорка, символ американской мощи: башни-близнецы.

До сих пор тема 11 сентября болезненная для жителей города. Но боевики недооценили нравственной силы американцев, башни отстроили, внутри страны теперь глобальные методы контроля безопасности и колоссальное единство в противостоянии террористам.

Напомним, в автомобиле Toyota Camry, в результате взрыва которого погиб Тимур Махаури, была заложена взрывчатка мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 0:02



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