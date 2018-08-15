Трагедия в Италии: кто виноват в разрушении моста и цена наказания

Мужчина снимал на видео мост во время грозы, и стал очевидцем трагедии. На его глазах обрушилась огромная часть автострады. На мосту находились сотни автомобилей. Водители вчера спешили домой, ведь сегодня в Италии один из крупнейших праздников – Феррагосто – Успение Богородицы.

И через мгновение оказались под бетонными обломками, погибли 38 человек, некоторым удалось спастись.

У моста до сих пор продолжается поисковая операция. Еще есть вероятность найти среди обломков живых людей. Привлекли обученных поисковых собак. В операции помогают горные спасатели со специальным снаряжением, ведь высота моста достигает 90 метров.

Мост Моранди открыли еще в 1967 году. Конструкцию называли символом прогресса. И в те времена трафик был намного меньше. Но постепенно мост стал едва ли не основной трассой для доставки товаров из местных портов, а также дорогой, соединяющей французскую и итальянскую ривьеру. О проблемах с мостом говорили давно.

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Однако власти из-за нехватки средств постоянно откладывали перестройку. Два года назад начали ремонт, который скорее всего, и привел к трагедии, следователи считают, предварительная причина обвала – человеческая ошибка в ходе реконструкции.

Министр транспорта Италии заявил, – компанию, которая управляет сетью итальянских автострад, привлекут к ответственности. Им грозит отзыв лицензии и штрафе 150 млн евро. Также проверят насколько безопасны все остальные объекты, за которые ответственна компания.

К слову, это не случайность! Прокурор назвал причину обрушения моста в Генуе.

Опубликовано Август, 15 в 20:31



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