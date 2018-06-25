Трансплантология в Индии: кого спасают и где помогают украинцам

Уже два месяца женщина живет с новым сердцем. Его пересадили за государственный счет, но в Индии.

После операции никаких осложнений, врачи просят лишь мало бегать.

А вот 14-летний Алене несколько метров пройти, это победа – у девочки легочная гипертензия. В Индию ехала на трансплантацию, но ее подлечили.

Полсотни украинских пациентов спас индийский доктор Балакришнан, для 12-ти украинцев провел трансплантацию. На его счету 25 тыс операций и несколько сотен пересадок сердца. Приехал в Украину поделиться опытом и осмотреть украинских пациентов.

10 лет назад Индия в вопросе трансплантологии была на том же уровне, что и Украина сейчас. Но очень быстрыми темпами ситуацию исправили. И сегодня количество доноров ежегодно увеличивается на 40%. Индийцы наладили четкую систему, создали прозрачный реестр, законодательно защитили врачей, сделали невозможным черные схемы и подготовили общество к важности трансплантологии.

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За последние 10 лет в Украине не сделали ни одной пересадки сердца. А трансплантации почек делают единицы. В Украине есть врачи, которые имеют все, чтобы делать такие же операции, но не готовы люди и государство.

До сих пор у нас не было и законов. Лишь недавно приняли документ, который позволяет донорство после смерти. И сейчас очень важно, чтобы как можно скорее система заработала, ведь Украина выделяет на пересадку органов за рубежом огромные деньги.

Самая большая страшилка, которая парализует украинское общество, это черная трансплантология. Такой миф был и в Индии. Но тысячи спасенных жизней ситуацию изменили.

К слову, с 1 июля украинцы в дальнейшем будут получать медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения независимо от того подписали они декларацию с врачом или еще продолжают его искать.

Опубликовано Июнь, 25 в 17:00



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