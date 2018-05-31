Нужно делать добро! Как Любомир Гузар поменял церковь и чему научил людей

Год без Блаженнейшего Любомира, а его присутствие все равно ощущается. В каждом сказанном слове и оставленным нам совете.

Среди нас очень много хороших людей. Но мало быть хорошим – надо делать добро.

Греко-католический патриарх, но прежде всего большой человеколюб. Он не разделял общество на чиновников и обычных людей, не смотрел на национальность или религию. Умел каждому показать свое уважение и почет.

Верил в искренность революции достоинства, а затем и победу над Россией. Говорил, что даже война имеет смысл, потому что объединяет нас по всей стране. И у нас есть полное право на защиту от оккупантов.

Он стал моральным авторитетом нации. Когда говорил, его слушали все в разных уголках Украины. Но при этом наряду с серьезными, порой историческими, речами, был остроумным.

А еще патриарх был чрезвычайно добрым сыном. Он писал письма своей матери Ростиславе до последнего дня ее жизни. К годовщине смерти, в столице презентовали подборку этих писем в книге Самая дорогая мамочка, так Блаженнейший к ней обращался. А подписывался “Ваш Любко”.

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Она показывает, как это родство помогало Любомиру быть тем, кем он всегда хотел быть. Это своеобразный ключик, что подчеркивает важность семьи, семьи в формировании крупных личностей. Для нас это также пример для подражания.

Брать пример стоит с абсолютного бескорыстия Блаженнейшего, которое он проповедовал как один из принципов жизни.

Именно из-за Любомира Гузара украинская греко-католическая церковь перестала быть западноукраинской или галицкой. За время его главенства в столице построили Патриарший собор. В конце концов, его духовное дело приумножается каждый день.

К слову, об Украине все больше говорят западные журналисты. В частности интересуются историей нашего государства.

Опубликовано Май, 31 в 12:07



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