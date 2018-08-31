Немного грустно, но неотвратимо: как киевляне провожают лето

Немного грустно и чувства смешанные, но неотвратимо – сегодня последний день лета. В авральном режиме родители готовят детей к школе. Уже завтра первое сентября. И хотя большинство школ начнут занятия в понедельник, осталось мало дней, чтобы одеть заново детей.

На киевских пляжах не многолюдно. Среди посетителей – спасатели, спортсмены. Рядом киевляне, которые спешат на работу, променять трудовой день на пляж в последний день лета не решаются.

Подсчитывают доходы от летнего сезона в Укрзализныце. Чтобы всех украинцев отправить на юг здесь назначили 28 дополнительных пар поездов. Только из Киева в Одессу за лето съездили более 620 тысяч пассажиров – это пятая часть столицы.

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Хотя лето в этом году жарой не баловало, зато щедро топило обильными ливнями улицы Киева и Львова. И природа указывает на то, что грядущая зима также будет без уступок.

К слову, в Украине в разгаре сезон охоты на пернатую дичь: документы и правила.

Опубликовано Август, 31 в 13:37



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