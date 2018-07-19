Розовое масло из Болгарии – как производят и целебные свойства

В самом сердце Болгарии в долине роз уже 300 лет выращивают эти цветы и делают из лепестков розовое масло, аналогов которого в мире нет.

Все вокруг в колючих кустах, и место идеальное для царицы цветов. Летом в долине умеренная жара, а зимой нет сильных морозов. Здешнее розовое масло- самое качественное и самое дорогое в мире. Цвет собирают вручную и только на рассвете. Именно тогда в бутонах наибольшая концентрация эфирных масел.

В этом году масло изготовили 2 тонны. За килограмм правили до 12 тысяч евро. И чтобы получить кило масла нужно 5 тонн лепестков. Их перерабатывают в специальных перегонных аппаратах.

Собирают цветы всего месяц. Но ухаживать за кустами нужно весь год. У семьи Ненчо 10 га розовых плантаций. Планируют расширяться, поэтому разводы рассаду.

Более 90% розового масла продают ведущим мировым косметическим и парфюмерным брендам. Ее наличие – обязательный компонент самых дорогих духов.

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То, что не идет на экспорт, используют для изготовления собственной косметики и парфюмерии. Одна из крупнейших косметических фабрик в Болгарии. Уже более четверти века здесь производят косметику на основе целебного розового масла.

Фабрику в 90-х создал отец Албены. Теперь это семейный бизнес. За год изготавливают 12 млн единиц косметических средств. И продают в более полусотни стран, в том числе и и в Украину. Косметику на основе розы ценят за целебный эффект и неповторимый цветочно-медовый аромат.

Всю косметику изготавливают здесь по собственным уникальным рецептам. Обязательно учитывают особенности страны, куда будут продавать продукт: климат, традиции и национальный темперамент.

Ежегодно розовых кустов в Болгарии больше, однако этот цветок скорее ароматный символ страны. Розовый бизнес не бюджетообразующий для семимиллионного балканского государства. Королеву цветов ценят здесь за имидж и всемирную славу.

К слову, чем опасно подсолнечное масло.

Опубликовано Июль, 19 в 10:15



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