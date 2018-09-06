Поле из роз бывшего АТОвца: как выращивает и цена цветов
Вместо минного поля – поле из роз. Бывший АТОвец Андрей после возвращения с войны на Востоке оружие поменял на цветы.
Начал собственное дело и теперь выращивает в парнике на Львовщине розы. Правда, не обычные, а ирландские. Разноцветные и без колючек.
От грызунов розы спасают музыкой.
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На одном стебле иногда бывает по 5 цветков. Ветка стоит 25 гривен. Ухаживать за растениями, а главное формировать букеты для поставок мужчине помогает жена.
Ранее Факты ICTV писали об опасных аттракционах Львова.
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2018-09-06
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