Поле из роз бывшего АТОвца: как выращивает и цена цветов

Вместо минного поля – поле из роз. Бывший АТОвец Андрей после возвращения с войны на Востоке оружие поменял на цветы.

Начал собственное дело и теперь выращивает в парнике на Львовщине розы. Правда, не обычные, а ирландские. Разноцветные и без колючек.

От грызунов розы спасают музыкой.

Смотрите: Окуни, лещи и раки повыкидывались на берег: кто морит рыбу в Южном Буге

На одном стебле иногда бывает по 5 цветков. Ветка стоит 25 гривен. Ухаживать за растениями, а главное формировать букеты для поставок мужчине помогает жена.

Ранее Факты ICTV писали об опасных аттракционах Львова.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 16:40



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.