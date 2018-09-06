Факты / Видео / Украина / Поле из роз бывшего АТОвца: как выращивает и цена цветов/

Поле из роз бывшего АТОвца: как выращивает и цена цветов

Вместо минного поля – поле из роз. Бывший АТОвец Андрей после возвращения с войны на Востоке оружие поменял на цветы.

Начал собственное дело и теперь выращивает в парнике на Львовщине розы. Правда, не обычные, а ирландские. Разноцветные и без колючек.

От грызунов розы спасают музыкой.

Смотрите: Окуни, лещи и раки повыкидывались на берег: кто морит рыбу в Южном Буге

На одном стебле иногда бывает по 5 цветков. Ветка стоит 25 гривен. Ухаживать за растениями, а главное формировать букеты для поставок мужчине помогает жена.

Ранее Факты ICTV писали об опасных аттракционах Львова.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С горки – в больницу – опасные аттракционы Львова
Напряженные 7 месяцев на фронте: как 4 тыс. бойцов встретили на Львовщине
Реки вместо дорог: во Львове назвали причину затопления города
Повалил и держал за руки! Директора ЖЭКа во Львове обвинили в попытке изнасилования
Бесплатный английский для бойцов: реабилитация военных ВСУ
Василий Веселый помогает АТО
Василий Веселый передал деньги на физическую реабилитацию участника АТО
15 ударів ножем! Львів'янин вбив дружину та заховав тіло в шафі
15 ударов ножом! Львовянин убил жену и спрятал тело в шкафу
ДТП у Львові
Смертельная ДТП во Львове: 19-летний водитель сбил двух женщин и ребенка (18+)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка