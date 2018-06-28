Трое наших бойцов погибли: обстрел запрещенным оружием возле Богдановки

Более трех десятков обстрелов с привлечением тяжелых орудий. На Приморском направлении враг продолжает использовать запрещеное минскими договоренностями вооружение, постоянно увеличивая калибр. Накануне российские оккупанты артиллерией атаковали позиции украинских военных у Богдановки. Трое бойцов 93-й бригады погибли.

Ребята показывают свежие воронки от снарядов и остатки противотанковых управляемых ракет, которыми обстреливали наши позиции. На некоторых обломках здесь даже сохранился заводской номер.

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У Богдановки, как и вообще на всем Мариупольском направлении, враг почти ежедневно использует ствольную артиллерию, минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

За погибших собратьев, ребята из 93-й бригады обещают отомстить. И уверяют, с ответом не заставят себя ждать. Зато в день празднования Конституции, говорят: и в дальнейшем будут защищать свободную и независимую Украину, как бы трудно это ни было.

К слову, жара и обстрелы! На Мариупольском направлении обострение.

Опубликовано Июнь, 28 в 20:37



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