Трухлявые кровати и рой мух. Условия психоневрологического интерната в Львовской области

Прошло 8 месяцев с тех пор, как сотрудники офиса уполномоченного по правам человека с рабочим визитом посетили Монастироцький психоневрологический интернат, и зафиксировали нарушение. У подопечных была дырявая одежда, некоторые спали прямо на досках без матрасов, в грязном белье. Без предупреждения сюда снова приехали.

В этом интернате живут более сотни нетрудоспособных мужчин с различными нарушениями психики. С первого взгляда, бытовые условия не из худших. На полу коврики и аккуратно застелены кровати, но это только извне. Трухлявые кровати и насквозь дырявые матрасы, а одеяла настолько грязные, что на вонь слетается рой мух. Персонал тычет на нехватку денег.

И это несмотря на то, что 75% пенсии подопечных наполняют бюджет заведения. А это более 2 млн гривен ежегодно. Областной бюджет выделил 9 млн на заведение. За эти деньги как раз бы и должны покупать весь необходимый инвентарь, но нет. Люди скитаются в ужасе, трудно и с ванной, подопечных моют тряпкой.

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К тому же, на одного пациента выделяют всего 3 комплекта постельного белья в год. Ее не хватает, потому и не всегда даже успевает высохнуть. Такая же ситуация и с матрасами, объясняет исполняющий обязанности учреждения. Их не могут поменять, пока не пройдет 3 года – срок их эксплуатации.

Не хватает и медикаментов – говорит медсестра. Ведь здесь пациенты с серьезными нарушениями нервной системы, у них часто случаются приступы, а следовательно лекарства нужны немедленно. Однако за 3 гривны в день, которые выделяет государство, больному не слишком поможешь.

В заведении пока нет руководителя, его уволили еще в феврале. Однако чиновники обещают вскоре избрать нового. Но изменится от того прозябание этих бедолаг?

К слову, 9 утра, 30-тысячный городок Первомайский. В мэрии собираются несколько сотен человек. Требуют – прекратить ликвидацию школ.

Опубликовано Июнь, 13 в 21:55



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