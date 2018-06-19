Трупы и мусор. С реки Стыр достали тонны хлама

Полсотни мешков с мусором из реки Стыр выловила луцкая молодежь. Они уже второй раз взялись чистить местный водоем от пластика, стеклянных бутылок и прочего хлама. Девушки и парни организовали эко-сплав на каяках и от увиденного за голову взялись. Хлама в реке снова много. 20 километров Стыра чистили весь день – так любителей отдыха на природе, в очередной раз призывают убирать за собой и любить чистую окружающую среду. А как показывает практика, людям безразлично к окружающей среде.

Вооружившись веслами и мешками для мусора, они оседлали спортивные каяки и взялись за уборку главной водной артерии края – реки Стыр. Перед началом эко-сплава – инструктаж.

20 участников эко-сплава взялись очистить 20 километров Стыра. Чего только там не плавает – стеклянные бутылки, пластик, старое тряпье и даже трупы животных.

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Работы здесь непочатый край, говорят активисты. Буквально за час каждый набрал по мешку мусора. Собирать пришлось и вблизи водоема. А это еще сложнее.

Сплав рекой Стыр сейчас популярна, спортивная приманка Луцка, как для туристов так и для горожан. Желающих отправиться в поход на воде летом больше. И немало маршрутов захламлены.

Коммунальщики оправдываются: чистят берега как могут, но всюду недостают. Поэтому такая помощь активистов очень ценна.

Абсолютно бесплатно участники эко-сплава за день собрали тонну мусора, а это 50 мешков мусора. Работали с утра до позднего вечера. Такой субботник организовывали и в прошлом году. Жалуются – очевидно, отдыхающим, которые любят здесь загорать или рыбачить, безразлична природа. И в очередной раз призывают людей не мусорить.

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Опубликовано Июнь, 19 в 15:07



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