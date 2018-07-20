Три крупнейшие аварии и 18 умерших! Украина в плену массовых ДТП

18 жизней унесли 3 крупнейшие аварии дня. Николаевщина, Житомирщина и Харьков. Причины будет выяснять полиция, однако везде присутствовал фактор безумной скорости.

Почти 11 утра. На въезде в Житомир переполненная пассажирами маршрутка врезается в грузовик, на ходу, перед микроавтобуса смяло полностью. Погибли все, кто сидел ближе к водителю. Это 10 человек, среди них и 6-летний мальчик.

Первую помощь травмированным оказывали очевидцы, впоследствии приехали 5 скорых. Пострадавших из маршрутки спасатели вытаскивали спец-средствами. Десять раненых доставили в больницы Житомира. Двое детей 10 и 13 лет в тяжелом состоянии в реанимации. Свидетели говорят, что и полиция, и медики действовали не оперативно.

Очевидцы утверждают – маршрутка ехала слишком быстро. Журналист, специализирующийся именно на ДТП говорит, что, скорее всего, водитель или заснул, или не справился со скоростью. Возможно, повлиял дождь.

В полиции говорят – все покажет экспертиза. И ищут людей с видеорегистраторами.

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Не ясно, почему произошла и ДТП на Николаевщине. Здесь на рассвете возле поселка Кривое, рядом с озером тоже столкнулись маршрутка и грузовик. Микроавтобус Фольксваген, который возвращался из Одессы в Гомель, врезался в фуру, которая из-за неисправности стояла на обочине. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

12 человек госпитализированы в кривоозерские больницы. Те, кто в самом тяжелом состоянии, перевезли в областной стационар Николаева.

Все, кто ехал в маршрутке – граждане Беларуси. Сейчас движение на трассе Киев-Одесса до сих пор ограничено. Работает горячая линия, где предоставляют всю информацию о пострадавших. А также полиция задержала водителя грузовика для объяснений.

А это уже Харьков. Здесь целая семья пострадала в ДТП в селе Прибужское. С фурой столкнулась уже легковушка. Погибли двое родителей и четырехлетняя дочь. Старшая 12-летняя девочка выжила, но в тяжелом состоянии в реанимации. По словам очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости. Водитель и 2 пассажира фуры получили лишь легкие ушибы.

Украинские города в трауре. Предназначена правительственная комиссия. Чиновники выяснять причины и обещают улучшить безопасность движения. Но статистика ежедневных аварий страшная – за полгода уже более 1200 человек погибли на дорогах Украины.

К слову, причиной смертельного ДТП на Житомирщине, которое унесло 10 жизней, мог стать человеческий фактор, а именно несоблюдение правил безопасности или скоростного режима.

Опубликовано Июль, 20 в 19:53



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