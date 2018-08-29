Держит крепче курения: стадии привыкания и реально ли отказаться от соцсетей
Отказаться от соцсетей на 30 дней. В сентябре стартует флешмоб Scroll Free Septemper.
Инициатор – Королевский союз общественного здоровья Великобритании. Его участники не будут листать страницы Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и других приложений в течение сентября. Или хотя бы пытаться проводить в них как можно меньше времени.
В организации считают, это поможет людям вернуть контроль над своей жизнью. Ведь сегодня 40% населения планеты и 30% украинцев являются активными пользователями соцсетей, которые, по меньшей мере, по два часа в день проводят в виртуальном мире общения и это реально затягивает.
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Психологи даже определили 10 стадий зависимости, которая может быть сильнее алкогольной i табачной.
Большинство не может прожить без социальных сетей хотя бы нескольких часов. Такая зависимость вызывает тревогу, депрессию, страх что-то пропустить. Психологи предостерегают, люди не живут собственной жизнью.
К слову, в Украине вырастут цены на электронику и бытовую технику.
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