Держит крепче курения: стадии привыкания и реально ли отказаться от соцсетей

Отказаться от соцсетей на 30 дней. В сентябре стартует флешмоб Scroll Free Septemper.

Инициатор – Королевский союз общественного здоровья Великобритании. Его участники не будут листать страницы Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и других приложений в течение сентября. Или хотя бы пытаться проводить в них как можно меньше времени.

В организации считают, это поможет людям вернуть контроль над своей жизнью. Ведь сегодня 40% населения планеты и 30% украинцев являются активными пользователями соцсетей, которые, по меньшей мере, по два часа в день проводят в виртуальном мире общения и это реально затягивает.

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Психологи даже определили 10 стадий зависимости, которая может быть сильнее алкогольной i табачной.

Большинство не может прожить без социальных сетей хотя бы нескольких часов. Такая зависимость вызывает тревогу, депрессию, страх что-то пропустить. Психологи предостерегают, люди не живут собственной жизнью.

К слову, в Украине вырастут цены на электронику и бытовую технику.

Опубликовано Август, 29 в 10:46



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