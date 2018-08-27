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Трехметровые крылья и 8 часов полета: в Украине появились уникальные беспилотники

В Украине появились первые беспилотники на солнечных батареях. Их главный секрет – в трехметровых крыльях. На них – солнечные панели общей мощностью 90 Ватт в час. Пока накопленной энергии солнца дрона хватает на 8 часов непрерывного полета. Обычный, к примеру, в среднем летает только до одного часа. И в будущем разработчики планируют удивить еще больше.

В полете квадрокоптер видит не просто гектары полей, а их подробную схему. Все благодаря гиперспектральной камере. Сверхчувствительная камера улавливает солнечный свет, отраженный от листьев растений, и переводит в схематическое изображение. В зависимости от окраски участка – можно понять, здоровое ли растение, не донимают ли ей сорняки и вредители, сколько и каких удобрений ему нужно. Дрон способен сканировать до 20 гектаров поверхности земли за один полет.

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Поскольку Украина может похвастаться едва ли не самыми широкими полями – для разработки проекта выбрали именно нас. Отечественная компания работает над дроном совместно с Европейским космическим агентством и швейцарскими учеными.

Ранее эта технология была доступна только в корпорациях-гигантах вроде Гугла или Фейсбука. Но вскоре – станет доступной обычным фермерам. Однако сельским хозяйством деятельность дрона не ограничится. Беспилотный вечный двигатель планируют использовать мобильные операторы, спасатели и работники добывающей промышленности.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Новая почта будет доставлять посылки дронами.

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