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Это не может остаться безнаказанным: Сенат США о кибератаках Кремля

Америка продолжает давить на Россию санкциями.

Минфин расширил ограничения на двух россиян, одну русскую и одну словацкую фирмы. Все – из-за кибератак.

Сенаторы расспрашивали Митчелла, рассматриваются ли в ближайшее время дополнительные санкции против энергетического и банковского сектора России. Дипломат четко не ответил, но отметил, что его департамент всегда рассматривает следующие возможные цели.

Сенаторы, которые готовы ввести и дополнительные ограничения, заявляют: будущие санкции должны касаться российских кибератак на демократические институты США. Сегодня компания Microsoft опубликовала доклад, в котором указала на то, что российские хакеры осуществляют атаки на сенат и консервативные аналитические центры – институт Гудзона и Национальный республиканский институт.

ЧитайтеСеверный поток-2: компании рискуют попасть под санкции США

В последнее время они критикуют как Россию, так и администрацию Трампа. Хакеры обманывали людей: те думали, что кликают на статьи этих аналитических институтов, а на самом деле попадали на страницы хакеров, которые воровали их пароли. Сенаторы говорят: это не может остаться безнаказанным.

Ранее также стало известно, что в США почти завершили законопроект о санкциях против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2.

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