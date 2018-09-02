Прощание с Маккейном: на церемонию прилетел Петр Порошенко
С сенатором Джоном Маккейном ушла целая эпоха. Прощались тысячи американцев, выдающиеся политики. Траурные церемонии организовали и в родной для Маккейна Аризоне, и в Вашингтоне – в Капитолии. Это большая честь, которая за всю историю США выпадала сенаторам довольно редко. Официальная церемония прощания состоялась в кафедральном соборе Вашингтона.
Американцы вспоминали Джона Маккейна как выдающегося политика и друга, а родные – как примерного семьянина, сына и отца. Особенно смерть сенатора ударила по его дочери Меган.
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Почтили память покойного сенатор и бывшие президенты США – Барак Обама и Джордж Буш-младший. Перед смертью Маккейн их лично попросил произнести речи. Американцы восприняли это послание как то, что демократическая и республиканская партии должны сотрудничать.
Учитывая неравнодушие покойного к Украине, попрощаться с ним приехал Петр Порошенко и немало политиков. Арсений Яценюк и Виталий Кличко. Они вспоминают, что Маккейн был искренним другом украинцев и посещал Киев в самые тяжелые дни.
Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года 25 августа
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