Цена на газ, кредит МВФ и дороги: главные темы Кабмина

Под Кабмином – пикеты. С солью, спичками и венесуэльским президентом – популистом Мадуро. Активисты собрались с призывом повысить цену на газ. Ведь без этого МВФ не дает нам кредита, поэтому экономика на грани кризиса.

МВФ требует от правительства поднять цену на газ – до рыночного уровня. С прошлой недели в Киеве работает миссия Фонда, которая должна решить судьбу 2 миллиардов долларов. Их Украина не может получить уже второй год. Теперь в правительстве надеются на осень. Заем должен был удержать курс гривны и открыть дорогу другим деньгам – от ЕС, Всемирного банка и ЕБРР.

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Но чиновники до сих пор однозначно не говорят, какой будет цена на газ. С одной стороны, до 1 октября действует мораторий на повышение. С другой – накануне появилась инсайдерская информация о предстоящем повышении на 23%. Министр топлива и энергетики эту цифру не подтверждает, но и не опровергает.

Тема дня сегодняшнего – дороги. В следующем бюджете на них заложат на 9 миллиардов больше, чем в этом. То есть 56 миллиардов. Также на 8 миллиардов больше пойдет на места. Худшая ситуация на Николаевщине. Там отремонтировали лишь 17% путей. Причем, тендер по одной заблокировали, а деньги бросили на другую. С которой – тоже проблемы. Люди перекрывают трассы. А чиновники обещают заплатить подрядчикам только когда проверят качество.

К слову, Факты ICTV писали о том, что Кабмин запретил выплату бонусов в госкомпаниях

Опубликовано Сентябрь, 12 в 17:34



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