Цена от $4 тыс! Плюсы и минусы электрического велосипеда

Уже месяц он не учитывает пробки и стоимость горючего, потому что Павел приобрел электрический велосипед. Гоняет со скоростью до 80 км в час, при этом крутить педали не надо. Сел и поехал, главное – не забывать заряжать и успевать отвечать на вопросы автомобилистов. Потому что во время остановки на светофорах он настоящая звезда.

Электровелосипед – рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Без подзарядки проезжает больше всего в мире – 367 километров. Почти в пять раз больше чем предшественник. И разработка украинцев, предприниматель курьерской службы. Поставил цель доставлять товар за час, но в столице это возможно только велосипедами. Чтобы курьеры за день не падали от усталости, решили брать электрические. Еще 3 года назад пользовались китайскими разработками.

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Сначала на велосипеды пробовали цеплять дополнительные аккумуляторы, было неэффективно. Поэтому взялись за разработку своих электробайков. Главный вызов – чтобы они без подзарядки проезжали не десятки, а сотни километров. Нашли мастеров, установили двигатель, батареи, похожие на те, что стоят в Тесле. И вот – курьер Владимир без проблем носится из одного конца города в другой.

Основной минус велосипеда – его цена. Стоит он 4 тыс. долларов, но, несмотря на это, почти 100 таких байков уже ездят Украиной. Менее чем за год компания уже получила заказ из Европы, США и Австралии на 50 велосипедов. К изобретению украинцев присматриваются даже американские полицейские.

Но, несмотря на цену – владелец ектробайка Павел рассказывает о своей экономии. Если раньше на такси за месяц тратил тысячи гривен, то теперь всего 28грн. На зарядку велосипеда. И кроме других плюсов – это экологический и модный транспорт.

К слову, Украина без мусора – проект Нового лидера Максима Бородина.

Опубликовано Июнь, 16 в 16:26



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