Цифры снизились! Сколько россиян хотят видеть Путина президентом в 2024

Половина россиян хотят, чтобы Путин был президентом и после 2024 года. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на опрос Левада-центра.

При этом жители России хотят полномасштабных изменений и улучшения уровня жизни. Социологи добавляют – преемников у Путина нет.

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Интересно, что в августе прошлого года президентом Путина хотели бы видеть больше людей – почти 70%. Напомню, что согласно конституции России президент не может занимать должность 3 срока подряд.

К слову, появилась информация о том, что правительство России приказало уничтожать учетные карточки на осужденных в советское время.

Опубликовано Июнь, 19 в 14:59



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