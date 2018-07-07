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Туннельная война – боевики прорыли подземные хода и угрожают подрывать ВСУ

За прошедшие сутки в штабе объединенных сил насчитали до 30 обстрелов. Самые горячие точки на Приазовье.

Там по защитниках Широкино боевики всадили из противотанковых управляемых ракет и минометов калибром 82 мм.

На других участках фронта калибры были меньше. Под огонь оккупационных войск в общем попали окраины 16 населенных пунктов во всех направлениях.

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Со стороны украинских войск подтверждается информация от патриотов с оккупированных городов, боевики на передовую завели новые снайперские группы.

В районе Красногоровки западнее оккупированного Донецка один украинский армеец получил ранения от снайперского огня.

А вот интересная информация поступила от боевиков батальона Пятнашка в районе Авдеевской промзоны.

Российский пропагандист Семен Пегов рассказывает о новом донецком метро.

Вроде бы как боевики на промке прорыли подземные тоннели под украинскими позициями, и угрожают подрывать их в случае прорыва Вооруженных сил Украины.

Украинские военные на промке довольно скептически даже с улыбкой относятся к таким информационным угрозам. И уже готовятся использовать туннели, которые прорыли боевики.

К слову, 30 вражеских обстрелов, снайперы и ранения: как прошли сутки на Донбассе

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