Турецкий кризис: причина девальвации лиры и затронет ли Украину

20% с начала этой недели и 40% – за последний год. Турецкая валюта – лира – теряет позиции с геометрической прогрессией. Финансовый кризис в Турции для многих стала неожиданностью. После глобального финансово-экономического фиаско 2008 года, Анкара поддерживала экономику расширяя кредитование. Но потом это привело к резкому ускорению инфляции – и в начале этого лета она составляла почти 15,5%.

Ухудшили ситуацию и недавние санкции США против Турции – в ответ на нежелание Анкары уволить американского пастора Эндрю Брансона, которого подозревают в причастности к попытке государственного переворота в Турции. Однако турецкие власти считают, что падение лиры – не следствие авторитарного управления страной, а было вызвано искусственно, в частности, через социальные сети, и уже начала расследование. Обвал турецкой лиры связывают с американскими санкциями. А президент Эрдоган называет это политическим заговором против Анкары.

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Украинскую экономику турецкий кризис фактически не тронет, а вот европейцы уже опасаются, что компании страны не смогут обслуживать свои долги.

Эрдоган призвал граждан продавать доллары и золото ради спасения лиры, и также пообещал перевести с доллара на национальную валюту внешние торговые операции с Украиной, Ираном, Китаем и Россией. А центробанк пообещал поддержать банки страны, чтобы избежать краха финансовой системы. Впрочем, эксперты настроены скептически. Говорят – ситуация не изменится пока Анкара не изменит своего поведения в геополитике.

Ранее Факты ICTV писали, каким будет курс доллара в Украине до конца 2018.

Опубликовано Август, 14 в 14:02



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