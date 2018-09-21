Туристам разрешили смотреть ранее запрещенные места в Зоне отчуждения ЧАЭС

Территория крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества приходит мелкими шагами. В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС активно развивают зеленую энергетику: строят ветрогенераторы и электростанции на солнечных батареях, а туристы тысячами едут в города-призрака Припяти. Людей как магнитом тянет воочию увидеть настоящий, а не киношный, пост-апокалипсис.

Только за 8 месяцев этого года Зону отчуждения посетили 40 000 туристов – это на 10 000 больше чем в прошлом году. Многие приезжают не в первый раз, и каждый раз открывает для себя что-то новое.

Самое эмоциональное туристы реагируют на диких животных, которых здесь в изобилии. Также более старшие люди сразу вспоминают “Пикник на обочине” братьев Стругацких, расспрашивают подробности эвакуации населения и некоторые особенности быта нынешнего, молодежь же – ориентируется преимущественно на компьютерные игры и интересуется местными легендами.

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К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что британская группа Suede сняла клип возле Чернобыля

Опубликовано Сентябрь, 21 в 11:13



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