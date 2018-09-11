Туристический бум на Закарпатье: почему стоит ехать и что посмотреть

Летом на Закарпатье побывали почти один миллион туристов. Это абсолютный рекорд, утверждают местные туризмоведы. Количество отдыхающих каждый раз увеличивается здесь в течение последних трех лет. В прошлом году летом туристов в Закарпатье было 600 тысяч. Вместо Европы и экзотических морских стран украинцы охотно едут в Карпаты. Потому отдых здесь значительно дешевле, чем за рубежом. Сервис – хороший, еда – вкусная, местные жители – гостеприимные, воздух и родниковая вода – целебные и чистые.

На Закарпатье много санаториев и курортов с минеральными и термальными водами. Поэтому здесь не только отдыхают, но и оздоравливаются. Поэтому заметно возросло количество бассейнов. В то же время, здесь набирает популярность гастротуризм – появляются новые рестораны, дегустационные залы с органическими сырами, крафтовым пивом и винамы.

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Еще одна особенность – все чаще людям предлагают шведский стол и не только национальные блюда. Владельцы курортов и усадеб понимают турист сейчас небогатый, но требователен.

Закарпатцы поняли – одной лишь природой клиента не удержишь, поэтому начали заботиться о сервисе и развлечениях. Вот только настоящая беда – здешние дороги. Но несмотря на бездорожье уже забронированы почти все номера на зимние праздники. Хотя и осенью здесь есть где отвести душу и подлечить тело.

К слову, Факты ICTV рассказывали про бюджетные детские лагеря за рубежом

Опубликовано Сентябрь, 11 в 17:32



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