Трезвая и злая молодежь или Россия: кто виноват в нападениях на цыган

В деле о нападении на поселение цыган во Львове объявлено подозрение восьми задержанным. Причастность еще шести человек к инциденту устанавливается. Кроме уголовного производства, открытого за умышленное убийство, открыто еще три: хулиганство, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности.

Напомним, в преступлении подозревают семерых ребят в возрасте 16-17 лет, а также 20-летнего организатора нападения. Молодых людей могут посадить на 15 лет или даже пожизненно.

Кровавый разгон лагеря. В ночь на воскресенье на поселение цыган во Львове напали молодые люди в масках. Они разгромили палаточный лагерь, не жалея никого из его жителей. Один из ромов погиб от удара ножом, еще четверо травмированы. Остановить побоище смогли только полицейские.

Радж – брат погибшего. У 20-летнего юноши 7 ножевых ранений.

Еще трое цыган, пострадали, их медики уже отпустили домой. Раджа еще продержат несколько дней.

На трагедию под Львовом уже отреагировали в мире. В частности, американское посольство в Киеве сообщило, что США шокированы нападением на лагерь цыган. И напомнили: в Европе, в частности в Украине, нет места расизму. Решительно осудил трагедию и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти.

Правоохранители подозревают участников группировки Трезвая и зла молодежь – это незарегистрированная организация, использующая ультраправую символику. Однако глава СБУ Василий Грицак предполагает: за нападением на цыган во Львове может стоять Россия.

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Это уже не первое нападение на ромов. Особенно они участились в этом году. Националистические организации разрушали цыганские лагеря вблизи Львова, Тернополя и в Киеве. Однако тогда обошлось без жертв.

Цыганские общественные организации обеспокоены: из предыдущих погромов выводов так и не сделали. Беспокойство у ромов вызывают и усиление агрессивных настроений в обществе. Возмущенные соседством с цыганскими лагерями, люди жаждут избавиться от них, часто радикальными способами. Потому что полиция не может привлечь к ответственности тех цыган, которые часто обворовывают людей на улицах города.

Четкой официальной статистики относительно цыган в стране просто не существует. По разным данным, их в Украине от 50 до 400 тысяч, больше в Закарпатье, Одесской и Харьковской областях. Впрочем, кочуют преимущественно бедные – закарпатские ромы. Они не знают украинского языка, не имеют денег и образования, тысячи не имеют даже документов. На жизнь зарабатывают преимущественно сбором вторсырья, попрошайничеством и воровством.

Однако вместо ненависти и агрессии правозащитники призывают власти к цивилизованному решению цыганских проблем: прежде всего преодоления невежества и безработицы.

К слову, во Львове задержали 9 учеников, которых подозревают в нападении на лагерь ромов.

Опубликовано Июнь, 25 в 21:02



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