Творчество, ремесла и быт – этнофестиваль в честь Франко на Львовщине

Идеолог нации, талантливый и трудолюбивый писатель, публицист и ученый – сегодня 162-й День рождения Ивана Франко.

Накануне его рождения, львовские создатели организовали этнофестиваль на малой родине Ивана Яковлевича – в селе Нагуевиче – гостям праздника показали, какими были времена Франко.

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Кроме бытового, гостям праздника показали и творческую жизнь таланта. Сделали реконструкцию эпохи исторической повести Захар Беркут. А также учили рисовать героев сказки Лис Микита, показали тематические рисунки на Гонты к поэме Моисей.

К слову, в День независимости в прифронтовом Мариуполе – состоялся большой фестиваль национальной музыки Твоя країна Фест, собрал лучших исполнителей.

Опубликовано Август, 27 в 15:13



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