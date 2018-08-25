Твоя країна Фест в Мариуполе: украинские песни в нескольких километрах от линии фронта

За два десятка километров от линии фронта – громко звучали украинские песни. В День независимости в прифронтовом Мариуполе – состоялся большой фестиваль национальной музыки Твоя країна Фест, собрал лучших исполнителей.

Отметить праздник – к центру пришли сотни мариупольцев – в вышиванках и с национальными флагами.

В прифронтовом городе, в двух десятках километров от линии фронта, украинские песни звучат-по-особому, признаются исполнители.

Твоя країна Фест собрал лучших исполнителей – Антитела, Бурмаку, Тартак, Мандри. Его участники, по словам организаторов, уже успели выступить в Измаиле и Геническе. А на День независимости – отправились именно в Мариуполь. Чтобы в двух десятках километров от линии разграничения – громко звучали украинские песни.

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Организаторы фестиваля говорят, после Мариуполя отправятся в сентябрьское турне другими городами. А уже в следующем году, надеются устроить концерт, в освобожденном Донецке.

Напомним, Океан Эльзы зажег Олимпийский на День независимости.

Опубликовано Август, 25 в 20:22



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