Ты бы еще мог многое сделать. Воспоминания родителей и друзей о Скрябине
Сегодня легендарный украинский музыкант, лидер группы Скрябин Кузьма, должен был праздновать юбилей – 50 лет.
Андрея Кузьменко можно смело назвать человеком-оркестром. Он был певцом, телеведущим, продюсером. И без преувеличения талантливым – каждая песня из двадцати альбомов стала хитом.
Приветливый, остроумный, человечный и без всякого пафоса – таким он запомнился миллионам поклонников.
Он не боялся говорить правду, какой бы горькой она ни была.
Не терпел лукавства. Песни он творил легко. Жил легко. Любил встречаться с друзьями, любил общаться с мамой. Ольга Михайловна вспоминает, он по несколько раз в сутки звонил ей.
– Я никак не могла привыкнуть, что телефона нет, звонков. Я, как он был маленьким, то каждое воскресенье должна была что-то печь. Были у нас фирменные рецепты, пирожные назывались 22 кулака, – рассказывает мама Андрея Ольга Кузьменко.
В детстве Андрей мечтал быть водителем мусоровоза, занимался плаванием и биатлоном. Он рос под виолончельную классику и еще маленьким на волнах польского радио слушал зарубежный рок. А свои первые репетиции проводил не на модных сценах, а в актовом зале родной школы и дома культуры в Новояворовске, рассказывает друг Кузьмы певец Лесик.
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Веселым нравом Андрей пошел в отца. Виктор Кузьмич гордится, что сын был простым – какой в жизни, такой и на сцене. И каждый день ходит на могилу.
– Привет, сынок, я снова к тебе. 50 лет, Андрейчик, круглая дата, жаль, что тебя нет с нами, ты бы еще мог многое сделать, – говорит отец Виктор Кузьменко.
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