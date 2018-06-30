Ты еще когда-то сыграешь главную! В Париже почтили Василия Слипака
На днях по всему миру почтили память погибшего на Донбассе оперного певца Василия Слипака. Пуля снайпера оборвала жизнь героя два года назад.
Коллеги певца устроили в его честь музыкальный марафон.
Концерт был в Киевской консерватории, где большой зал назвали именем Слипака, музыка будет звучать во Львовской филармонии, а вчера храброго воина вспоминал Париж. Причем на украинском и стихами нашего коллеги – журналиста и ведущего ICTV – Сергея Смальчука.
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На вторую годовщину гибели – в Украинском культурном центре в Париже – где так часто раздавалось его пение.
К слову, ранее Факты ICTV писали, каким был оперный гений Василий Слипак.