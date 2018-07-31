Тихий час в АТО: что делают бойцы в “свободное” время

На Приморском направлении в сводках штаба операции объединенных сил – Лебединское, Павлополь, Гнутово и Широкино. По нашим позициям возле Водяного, противник несколько раз открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм. Также здесь применяются гранатометы, и вооружения БМП. К тому же, вблизи Мариуполя вновь начали работать съемочные группы пропагандистских телеканалов, во главе с кураторами из России.

Свободный и тихий час на позиции – время для хозяйственных дел и заботы о собственном оружии. Морские пехотинцы, которые находятся под Павлополе, вблизи Мариуполя, чистят автоматы, и пулеметы. Применять их приходилось еще несколько часов назад.

Как рассказывают ребята, последние несколько дней наблюдается активизация боевиков. Сезон сбора урожая фактически закончен, поэтому надеяться на продолжение так называемого хлебного перемирия со стороны противника – не приходится.

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Накануне именно на Приморском направлении российские оккупанты вновь пытались пройти украинские укрепления диверсионно-разведывательной группы. Действовали нагло, проход пытались прикрыть огнем артиллерии. Но, бесполезно.

Кроме этого по данным украинской разведки именно на Мариупольском направлении на позиции так называемого 9-го мотострелкового полка морской пехоты террористической ДНР, вновь прибыли съемочные группы пропагандистского телеканала с кураторами, непосредственно из России. Главная цель их работы – создание картинки, которая дискредитировала бы вооруженные силы Украины.

О возможном обострении ситуации сообщают и представители наблюдательной миссии ОБСЕ, которые работают на Приморском направлении. В свежем отчете наблюдатели отметили несколько новых установок систем залпового огня Град, которые завезли на Донбасс с территории российской федерации.

К слову, новое напряжение на передовой – под огнем Крымское.

Опубликовано Июль, 31 в 19:51



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