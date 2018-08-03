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Тысячи людей без работы, страна без фруктов: производители яблок на грани банкротства

Производители яблок в Украине оказались на грани банкротства – несмотря на неслыханный урожай, у фермеров не будет прибыли, наоборот – ждут огромные убытки.

Предприятия-переработчики хотят снизить закупочные цены и не на копейки, а сразу с 6 гривен до одной. И таким давлением переработчики рубят сук, на котором сидят, ведь рискуют остаться без сырья. При таких ценах отрасль исчезнет, ​​а тысячи задействованных в ней людей, останутся без работы.

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Многие фермеры имеют невыплаченные кредиты, да еще и платят официальные налоги. Поэтому повальное снижение цен на яблоки подкосит самых крепких. И уже в следующем году украинские заводы-переработчики останутся без сырья.

Вчера Факты ICTV писали про то, что чудо-яблоня начала плодоносить на Сумщине. Работники станции натуралистов, которые ухаживают за деревом, говорят, и яблоня, и плоды имеют чудодейственные свойства.

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