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Тысячи людей и лучшие исполнители со всего мира – фестиваль Джаз на Днепре

Лучшие джазовые исполнители мира – на одной сцене в Днепре. Сегодня последний день музыкального фестиваля.

Тысячи людей под открытым небом собрались, чтобы услышать любимых исполнителей. В этом году сюда приехали музыканты из Австралии, США, Японии, Франции, Латвии и Польши.

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Этот фестиваль юбилейный – уже 50 лет как в Днепр съезжаются лучшие джазовые исполнители. Культовое музыкальное событие возродили три года назад после многолетней паузы. С тех пор мероприятие реализуется в рамках программы городского головы Бориса Филатова Культурная столица.

Напомним, аргентинское настроение и атмосферу в Киеве воссоздали музыканты из нового джаз-бэнда Аргентум.

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