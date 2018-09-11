Тысячи военных, самолетов и сотни танков: самые масштабные за 40 лет военные учения России

Тысячи самолетов, сотни танков, сотни тысяч армейцев, новейшие виды вооружения. Россия начинает масштабные военные учения. Самые большие в мире за 40 лет, говорят эксперты.

Маневры будут проводить с Китаем и Монголией. Они продлятся 5 дней.

В то же время эксперты убеждены, это очередной шанс Кремля, отвлечь россиян от внутренних проблем. Экономического упадка, не довольствия людей пенсионной реформой и увеличение протестных настроений в государстве.

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А еще этими учениями Кремль посылает политический сигнал Соединенным штатам. Мол, не хотите сотрудничать с нами, мы будем дружить с Пекином. И организуем ядерный союз.

К слову, в России протестовали против пенсионной реформы.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 10:53



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