Тюрьма, увольнение и пеня – новый пакет законов об алиментах

Министр юстиции Павел Петренко разъяснил три новые законопроекты.

Чем новые документы отличаются от предыдущего принятого закона?

Это второй проект законов Чужих детей не бывает. Он является более комплексным, регулирует отношения.

Это не только усиление ответственности за неуплату алиментов, это мотивация ответственных родителей.

О задолженности

После принятия закона, задолженность автоматически будет перечислена в сторону увеличения. Вводится уголовная ответственность по европейскому стандарту, за уклонение от общественно-полезных работ от уплаты алиментов до 2-х лет тюрьмы.

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– Кто будет контролировать и проверять должников?

Есть публичный реестр, который Минюст запустило 6 февраля. Там около 200 тыс должников, которые не уплатили долг свыше 3 месяцев. Против них применяется жесткие санкции, запрет выезда за границу, запрет управления транспортными средствами, и новые санкции.

– Какие санкции предусмотрены родителям, которые не платят деньги?

Против них применяется жесткие санкции: запрет выезда за границу, запрет управления транспортными средствами, и новые санкции. Если долг более 6 месяцев – возможна уголовная ответственность.

К слову, авто Ferrari арестовали за долг по алиментам в размере 245 тысяч гривен.

Опубликовано Июнь, 22 в 11:51



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