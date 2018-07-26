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В 1 класс вместо цветов с телевизором и ламинатором. Скандал в львовской школе

Хочешь устроить ребенка в первый класс – плати деньги. Львовянин Богдан убедился в этом на собственном опыте. Свою шестилетнюю дочь решил отдать в ближайшую школу – учебно-воспитательный комплекс Европейский. Заведение – государственное. Однако, уже на первом родительском собрании отца ошеломили – в классе для первоклашек нет даже парт.

Господин Богдан решил разобраться – позвонил на горячую линию. После этого состоялись еще одно собрание, и прихоти дирекции изменились – говорят о партах забыли, зато объявили новый список – сделать ремонт в классе и купить оборудование.

Мужчина показывает переписку родителей в соцсети. В список заказов от работников школы добавился телевизор, стол и стул для учителя, ламинатор, принтер. После такого своего ребенка в учебное заведение львовянин решил не отдавать. Говорит, прихоти дирекции других родителей также возмущали, однако дальше разговоров в вайбери – дело не дошло.

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Связаться с директором УВК Европейский нам не удалось – она ​​в отпуске. В городском управлении образования говорят – говорили с родителями первоклассников. И они, якобы, сами, увидев, решили сделать ремонт и закупить мебель и оборудование. Однако деньги на это все уже есть из городского бюджета, а это 80 тыс. гривен.

Согласно этому постановлению, родители Львова могут делать благотворительные взносы только по собственному желанию и только на официальный счет школы. Отнюдь не на чью-то личную карточку, да еще и под давлением дирекции школы.

К слову, скандал в Харьковской области: в Первомайске на продажу выставили две школы.

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