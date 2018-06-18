В Чехии воссоздали Битву пяти армий с Хоббита

Удары копья, звон мечей и посвистывания стрелы – такую ​​живописную картину можно было увидеть накануне в лесу недалеко от Праги.

Поклонники творчества Джона Толкина устроили реконструкцию Битвы пяти армий из его саги Хоббит. Участие приняли более тысячи энтузиастов – мужчины и женщины, одетые в костюмы из рассказов Толкина с оружием, описанных в его книгах.

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Такое зрелище здесь устраивают вот уже 18 лет подряд. Особенность этих реконструкций в том, что они не имеют конкретного сценария и не копируют подробно событий книги. В частности, вот уже несколько лет в такой баталии под Прагой побеждают силы зла.

Впрочем, участники говорят: главная ценность собраний – в возможности окунуться в атмосферу любимых произведений и пообщаться с единомышленниками.

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Опубликовано Июнь, 18 в 12:23



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