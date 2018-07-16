В Черкассах смельчаки переплыли Днепр в его самом широком месте

Испытать себя на скорость и выносливость – в Черкассах смельчаки-профессионалы и любители переплыли Днепр в его самом широком месте. В международном заплыве было более полусотни смельчаков со всей Украины, Беларуси и Германии.

Не для результата, а ради удовольствия – 45-летний немец Мартин на берегу Днепра готовится к заплыву. Рядом – около полсотни таких же смельчаков. Дистанцию ​​в 10 км обустроили в самом широком месте Днепра. Пловцы разминаются и готовятся морально.

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В воде придется провести от 2-х до 5-ти часов. Для безопасности каждый участник получил яркий буй. На протяжении всей дистанции пловцов страхуют и сопровождают люди на лодках и байдарках. Для них в воде создали специальный коридор, чтобы те не сбились с курса или не заплыли в водоросли.

Рекордсмен дистанции – черкасский триатлет Алексей Сюткин, 5 лет назад спортсмен проплыл 10 км в час 57 мин. Сейчас он наблюдает, побьют ли его рекорд.

Дмитрий Маляр из Днепра преодолел дистанцию ​​за 2 часа 19 мин. Это первая попытка переплыть Днепр. Плыли 10 км через Днепр и спортсмены, и любители. Были здесь и дистанции на 3, полтора и 1 км. Отдельные гонки организовали для детей.

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Опубликовано Июль, 16 в 13:57



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