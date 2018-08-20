В очереди с рождения. В Николаеве катастрофически не хватает детсадов

Заведующая николаевского детского сада показывает трещины на здании – его уже 55 лет капитально не ремонтировали. Два года назад заменили крышу, в прошлом году работы планировали, но экспертиза признала: помещение в предаварийном состоянии. На всякий случай треть сада с одного крыла переселили в другие помещения. И теперь не набирают 100 детей: одну ясельную и две младшие группы.

Теперь специалисты решают: разбирать дом или укреплять стены и фундамент. Педагоги и родители просят капитально отремонтировать помещения, ведь устроить ребенка в другое учреждение проблематично.

В Николаеве попасть в садик мечтают 1800 детей. Но место гарантировано только тем, кого родители записали в электронной очереди сразу после рождения. Дошкольных учреждений не хватает.

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Последний раз новый детсад город построил четыре года назад – здесь воспитывают детей с одного многотысячного микрорайона. Но в других проблема осталась. В микрорайоне Северный, который стремительно застраивается, новое заведение ожидают 25 лет. Котлован под строительство уже зарос травой.

За два года потратили деньги на целых два проекта сада. Но когда, наконец, начнут работы – чиновники не говорят – строить не за что.

Не менее осторожно обещают, и выкупить садик в другом микрорайоне. В девяностых годах заведение продали в частную собственность. Целесообразность покупки в 18 млн грн. уже не один месяц обсуждает специальная комиссия из чиновников. Хотя жители микрорайона 5 лет требуют таки восстановить заведение.

К слову, в Днепре во дворе школы планируют построить многоэтажку.

Опубликовано Август, 20 в 11:39



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