В Днепре массово сносят наливайки – где, как и сколько демонтировано

Грузовым краном или бульдозером – так в Днепре борются с незаконными пунктами продажи алкоголя. Сносят “наливайки” во всех районах города. Всего с начала года демонтировали более 30 таких пунктов продажи. Делают все в рамках закона, а главное – без предупреждения.

Подогнали грузовой кран и всего за несколько минут снесли киоск, так в Днепре ликвидировали очередную наливайку. Незаконно алкоголь здесь продают уже давно. Местные жители не раз на это жаловались.

Наливайки демонтируют абсолютно законно, говорят юристы мэрии. Владельцы таких точек получают предписания на самовольный демонтаж временных сооружений, однако не спешат их выполнять, думают – пронесет. Поэтому МАФы убирают принудительно, руководствуясь решением исполкома городского совета.

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В соцсети создали специальное сообщество, здесь жители оставляют адреса и фотографии МАФов, где незаконно продают алкоголь. Каждый случай изучают инспекторы. Всего в городе за 2 года снесли более 200 незаконных пунктов продажи алкоголя.

Демонтированые МАФы отвозят на специальную базу. Оттуда владелец может забрать свое имущество, правда, должен оплатить услуги эвакуатора и хранения.

Сейчас в Днепре прежде всего борются с небольшими киосками. Потом возьмутся за стационарные наливайки и те, что в радиусе 300 метров от учебных заведений. В планах – демонтировать еще несколько десятков точек продажи.

К слову, Факты писали об основной причине алкоголизма.

Опубликовано Июль, 03 в 17:04



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