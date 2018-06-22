В Днепре во дворе школы планируют построить многоэтажку

Просто рядом со школой может появиться многоэтажка.

Родители и администрация школы обращались в суд, но тщетно.

В отчаянии родители пришли с пикетом к мэрии. Требуют вернуть отчужденную землю в собственность школы.

В городском совете оправдываются, о ситуации узнали только на прошлой неделе. Во всем обвиняют предыдущую власть. Готовят документы на отмену решений по отводу земельного участка под застройку.

Смотрите: Киевский аэродром Чайка хотят застроить

Такой случай не редкость. Многоэтажку возводят на земле, принадлежавшей спортивной школе. Через 3 метра от дома еще одно учебное заведение. Строительство сейчас заморозили – поэтому технику безопасности никто не контролирует, а рядом ежедневно ходят дети.

Единственный выход – договариваться с застройщиком. Пока на связь с администрацией 10-й школы он не выходил. Если землю все же вернут учебному заведению, на том месте хотят построить спортивную площадку.

К слову, черные схемы в Киеве: общежитие продали вместе с людьми.

Опубликовано Июнь, 22 в 14:20



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.