В Днепре во дворе школы планируют построить многоэтажку
Просто рядом со школой может появиться многоэтажка.
Родители и администрация школы обращались в суд, но тщетно.
В отчаянии родители пришли с пикетом к мэрии. Требуют вернуть отчужденную землю в собственность школы.
В городском совете оправдываются, о ситуации узнали только на прошлой неделе. Во всем обвиняют предыдущую власть. Готовят документы на отмену решений по отводу земельного участка под застройку.
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Такой случай не редкость. Многоэтажку возводят на земле, принадлежавшей спортивной школе. Через 3 метра от дома еще одно учебное заведение. Строительство сейчас заморозили – поэтому технику безопасности никто не контролирует, а рядом ежедневно ходят дети.
Единственный выход – договариваться с застройщиком. Пока на связь с администрацией 10-й школы он не выходил. Если землю все же вернут учебному заведению, на том месте хотят построить спортивную площадку.
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