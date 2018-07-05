Во Франковске после ремонта фасада обвалился балкон вместе с женщиной
Несчастный случай в Ивано-Франковске. Прямо в центре города обвалился балкон исторического здания.
В это время на нем стояла 87-летняя женщина. Старушка в тяжелом состоянии. У нее черепно-мозговая травма и переломы ребер.
В том, что произошло, жители дома обвиняют местные власти.
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Люди показывают кипы документов – это обращение к местным чиновникам. Говорят, последний раз деньги выделяли еще 18 лет назад.
В полиции по факту обрушения открыли уголовное производство. Кто виноват в том, что пострадала женщина – установят следователи. Балконы падают в Ивано-Франковске не впервые – только в этом году – это уже третий случай.
Напомним, на Львовщине на мусорном полигоне запустили сортировочную линию.