Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Во Францию ​​на несколько часов вернулась зима. На западе страны выпал густой град, размером с теннисный мяч. Фото пользователи размещают в соцсетях. На них люди в летних костюмах среди “заснеженных” улиц, дворов и дорог.

Куски льда с небес побили здания и нанесли ущерб виноградникам. Град принесла с собой гроза, которая пронеслась над регионом в сопровождении сильного ветра. В пригородах поломало деревья.

Смотрите: Закарпатьем пронесся ураган с градом – ужасные последствия

Под одним из них погиб человек. В регионе объявили оранжевый уровень опасности. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода еще ухудшится.

К слову, после сильного ливня Хмельницкий ушел под воду.

Опубликовано Июль, 17 в 12:01



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.