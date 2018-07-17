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Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Во Францию ​​на несколько часов вернулась зима. На западе страны выпал густой град, размером с теннисный мяч. Фото пользователи размещают в соцсетях. На них люди в летних костюмах среди “заснеженных” улиц, дворов и дорог.

Куски льда с небес побили здания и нанесли ущерб виноградникам. Град принесла с собой гроза, которая пронеслась над регионом в сопровождении сильного ветра. В пригородах поломало деревья.

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Под одним из них погиб человек. В регионе объявили оранжевый уровень опасности. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода еще ухудшится.

К слову, после сильного ливня Хмельницкий ушел под воду.

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